EM-Bewerbung Mit diesen Stadien ist der Südwesten im Rennen

Freiburg hat als letzte Stadt aus dem Südwesten Interesse an der Fußball-Europameisterschaft 2024 bekundet. Zuvor hatten schon Karlsruhe, Stuttgart und Kaiserslautern signalisiert, dass sie gerne die EM in ihren Stadien ausrichten wollen. Deutschlandweit haben 17 Städte ihre Hüte fristgerecht bis Freitag (10.03.2017) in den Ring geworfen. Der DFB wird im Herbst darüber entscheiden, mit welchen zehn Städten er sich um die EM 2024 bewerben will. Ob Deutschland die EM austragen wird, entscheidet die Europäische Fußballunion (UEFA) im Herbst 2018.