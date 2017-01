Eishockey | Winter Game 2017 Adler siegen bei Spektakel in Sinsheim

Bei minus vier Grad und Schneefall haben die Adler Mannheim das Winter Game 2017 gegen die Schwenninger Wild Wings gewonnen. In der Fußball-Arena der TSG Hoffenheim sorgten die Teams für ein Tor-Festival.

Schon der Einlauf der beiden Teams brachte mächtig Stimmung in die Arena

Was für eine Kulisse, was für ein Spiel: Das Winter Game 2017 in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sorgte am frühen Samstagabend für ein Spektakel der besonderen Art. Vor mehr als 25.000 Zuschauern in der Sinsheimer Fußball-Arena lieferten sich die Schwenninger Wild Wings und die Adler Mannheim unter freiem Himmel ein intensives Baden-Württemberg-Duell mit Toren am Fließband.

Der Tabellenvierte aus Mannheim ging als Favorit in die Partie gegen den DEL-Vorletzten aus Schwenningen. Und die Adler wurden ihrer Rolle in den Anfangsminuten gerecht. Nach schönem Zuspiel von Christoph Ullmann vollendete Brent Raedeke zum 1:0 für den Meister von 2015. Die Schwenninger, die ohne ihren verletzten Kapitän Sascha Goc (Handbruch) antreten mussten, fanden noch vor der ersten Drittelpause die passende Antwort. Will Acton bewies seine Klasse als Torjäger und sorgte in der 17. Minute für den 1:1-Ausgleich.

Tore satt im 2. Drittel

Im zweiten Drittel waren gerade mal 38 Sekunden gespielt, als der in den USA geborene Kanadier Will Acton mit seinem zweiten Streich für die Schwenninger 2:1-Führung sorgte. Mannheim drängte auf den Ausgleich und kam in der 30. Minute zum Erfolg. Matthias Plachta hämmerte den Puck vorbei an Schwenningens Keeper Joey MacDonald zum 2:2 in die Maschen.

Die Adler (weiße Trikots) und die Wild Wings (blau) lieferten sich ein packendes Duell

Doch damit nicht genug: Luke Adam drehte keine zwei Minuten später das Spiel zu Gunsten der Adler - 3:2. Als Chad Kolarik wieder nur zwei Minuten später aus einem fast unmöglichen Winkel das 4:2 für Mannheim erzielte, schienen die Adler auf der Siegerstraße. Doch die Wild Wings kämpften sich zurück und verkürzten noch vor der Pause durch Simon Gysbers auf 3:4.

Kolarik gegen die Physik

Es blieb ein umkämpftes und hochspannendes Spiel. Schwenningen hatte in Überzahl einige gute Chancen zum Ausgleich, doch Dennis Endras im Adler-Tor parierte mehrfach glänzend. Und so war es Chad Kolarik, der sechs Minuten vor dem Ende für ein weiteres Highlight sorgte. Wie schon bei seinem Treffer zum 4:2 zog Kolarik von hinter der Torlinie ab, über den Schlittschuh von Wild-Wings-Verteidiger Jiri Hunkes und den Schoner von Goalie MacDonald landete der Puck zum 5:3 im Tor.

Nach sensationeller Vorarbeit von Raedeke machte Matthias Plachta nur Sekunden später alles klar für die Adler (6:3), ein Schuss ins leere Tor von Marcus Kink sorgte dann sogar noch für den 7:3-Endstand. Das Ergebnis fiel am Ende etwas zu hoch aus, die Wild Wings waren bis in die Schlussphase ein ebenbürtiger Gegner. Für alle Fans in der Arena war das Winter Game 2017 in jedem Fall ein einzigartiges Spektakel.