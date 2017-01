Eishockey | EHC Zweibrücken Allein unter Männern

Eishockey ist eine der härteren Sportarten. Männer jagen dem Puck hinterher, Frauen auch. Selten aber spielen Frauen in Männerteams mit. Michelle Teucke ist eine dieser Ausnahmen.

Für Michelle Teucke gibt es nichts Schöneres, als auf dem Eis zu stehen

Sie ist 18 Jahre alt, und sie hat keine Angst. Michelle Teucke nimmt es mit fast allen auf - Hauptsache Eishockey - Hauptsache mittendrin. "Eishockey ist mein Leben, alles verbinde ich mit Eishockey, alles muss damit zu tun haben", so Michelle Teucke im SWR-Interview. Bisher läuft es richtig gut. U18-Nationalmannschaft, Stammkeeperin in der Frauenbundesliga bei den Rhein-Neckar-Ladies und natürlich Torfrau bei den Männern in Zweibrücken. Das geht mit einer Doppellizenz.

Immer nur Eishockey im Kopf

Ihre Mutter Heike wundert das alles nicht. Michelle sieht zwar sehr weiblich aus, doch daraus sollte man keine falschen Schlüsse ziehen. Denn Michelle kann knallhart sein. "Das war schon als Kind so", sagt die Mutter, "Michelle hat nie geweint, wenn sie hingefallen ist, sie hat auch immer nur Jungs-Klamotten angezogen, im Geschäft wollte sie nie nach den Mädchen-Sachen schauen". Die Jungs haben es ihr angetan auf dem Eis. Als Torfrau in einem Männer-Eishockey-Team. Es gibt keine Extras für Michelle. Sie sitzt in der gleichen Kabine und hat damit keine Probleme. Es gibt nur eine Ausnahme: beim Duschen. Den Respekt Ihrer Teamkollegen hat sie. "Am Anfang war es komisch, jetzt ist sie ein normaler Mitspieler" sagt der eine. "Geschossen wird wie immer, sie wird behandelt wie jeder andere auch", sagt ein anderer.

Das Abitur steht an