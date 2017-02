Eishockey | DEL Wild Wings gewinnen in Bremerhaven

Nach dem Sieg am Freitag gegen Düsseldorf und dem Erfolg gegen Bremerhaven haben die Schwenninger ihre Chance auf die Pre-Playoffs gewahrt. Der Abstand auf den notwendigen zehnten Platz beträgt aber immer noch sieben Punkte. Und so müssen die Schwaben bei noch sechs ausstehenden Partien weiter punkten, um eine weitere Saison ohne Playoffs zu vermeiden. Seit ihrer Rückkehr in die DEL in der Saison 2013/2014 war bislang immer nach der regulären Saison Schluss.