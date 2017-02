Eishockey | DEL Siege für die Adler und die Wild Wings

Am 44. Spieltag der Deutschen Eishockeyliga konnten sich beide Teams aus Baden-Württemberg mit einem Sieg durchsetzten und erzielten dabei vier Tore.

Beim 4:3-Sieg der Adler Mannheim bei den Iserlohn Roosters mussten die Kurpfälzer bis ins letzt Drittel zittern. Im ersten Drittel gingen die heimischen Roosters nach neun Minuten durch Dylan Wruck in Führung. Kurz vor Ende des Drittels konnte Matthias Plachta im Powerplay den Ausgleich erzielen. In einem unspektakulärem zweiten Drittel ging Iserlohn erneut in Führung - diesmal durch Louie Caporusso.