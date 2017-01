Eishockey | DEL Goc lässt Adler jubeln, Wild Wings schlagen DEG

Marcel Goc avancierte beim Topduell der Adler Mannheim gegen die Grizzlys Wolfsburg zum Matchwinner. In einer spannenden Partie schoss der Ex-NHL-Profi das entscheidende Tor zum 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) nach 16 Sekunden in der Verlängerung. In der regulären Spielzeit waren die Adler zunächst in Rückstand geraten.