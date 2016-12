Eishockey | DEL Furioser Adler-Sieg beim letzten Spiel des Jahres

In einer kuriosen Partie haben die Adler Mannheim drei Rückstände aufgeholt und die Straubing Tigers in der vorletzten Minute mit 5:4 besiegt. Schwenningen verliert gegen Krefeld.

Matthias Plachta steuerte beim 5:4-Auswärtssieg der Adler Mannheim zwei Treffer bei

Die Adler Mannheim haben es zum Jahresausklang noch einmal extra-spannend gemacht: Fünf Tore allein im Mittelabschnitt und dazu dreimal einen Rückstand aufgeholt. Dabei musste Trainer Sean Simpson vor dem letzten Spiel des Jahres kurzfristig auf fünf Spieler verzichten. Nach den 5:4-(1:2, 3:2,1:0)-Auswärtssieg bei den Straubing Tigers beenden die Adler das Jahr auf Platz vier. Doch der Rückstand auf Tabellenführer EHC Red Bull München beträgt weiterhin 13 Punkte.

Die Adler schauten im ersten Drittel meistens nur hinterher und ließen ihren Torwart Youri Ziffzer gegen stürmende Tiger häufig allein. Die Folge der desolaten Mannheimer Defensiv-Vorstellung war ein schneller 0:2 Rückstand nach elf Minuten. Ziffzer verhinderte dabei mit einem gehaltenen Penalty einen noch größeren Rückstand. Erst nach eigenem Überzahlspiel kam Mannheim zum Abschluss und gleich der erste Schuss von Garrett Festerling war drin (13:40).

Beide Mannschaften mit offenem Visier

Im zweiten Drittel erhöhten die Mannheimer dann den Druck; vor allem schnelle Mannheimer Passspiel klappte besser, so konnten sich mehrere Chancen heraus spielen. Matthias Plachta belohnte das Mannheimer Engagement mit dem Ausgleich zum 2:2 (29:42).

Fehlende Diszplin brachte die Mannschaft von Trainer Sean Simpson aber zunächst in Unterzahl und dann wieder in Rückstand. Jeremy Williams bestrafte die Mannheimer mit seinem Treffer zum 2:3 in der 32 Spielminute. Die Reaktion der Adler blieb aber nicht lange aus_ Dennis Reul stellte mit seinem ersten Saisontreffer nur zwei Minuten später den Ausgleich wieder her.

18-Jähriger im Adler Tor hält die Punkte fest

Beide Mannschaften zogen auch in der Folge weiter konsequent ihr Offensivspiel durch. Und so wurde jeder Fehler auf dem Eis bestraft. Mannheims Stürmer Daniel Sparre verlor den Puck in der neutralen Zone und Jeremy Williams zog davon und überwand Adler-Keeper Ziffzer . Erneut liefen die Adler einem Rückstand hinterher. Doch in diesem Spiel blieb offensiv nichts unmöglich. Plachta erzielte wenige Sekunden vor der zweiten Drittelpause im Fallen den erneuten Ausgleich zum 4:4 und schnürte damit seinen Doppelpack.

In der Pause kam dann die etatmäßige Nummer drei Mirko Pantkowski zu seinem Saisondebüt, nachdem Ziffzer verletzt in der Kabine blieb. Und Pantkowski legte mit seinen Paraden den Grundstein für den "Lucky Punch" der Adler. Eine doppelte Überzahl nutzte Chad Kolarik und netzte aus kurzer Distanz zum 5:4 Siegtreffer ein (58:38).

Schwenningen verliert im Kellerduell gegen die Krefeld Pinguine