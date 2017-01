Eishockey | DEL Adler und Wild Wings mit klaren Siegen

Gegen den Tabellenvorletzten aus Krefeld wurden die Mannheimer ihrer Favoritenrolle schon im ersten Drittel gerecht. Mit 10:3 Torschüssen waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft, doch Tore fielen in den ersten 20 Minuten nicht. Matthias Plachta erlöste die 11.220 Fans in Mannheim aber in der 25. Minute, als er im ersten Powerplay des Spiels per Handgelenkschuss zur 1:0-Führung traf.