Eishockey | DEL Adler Mannheim zerpflücken die DEG

Die Adler Mannheim haben bei der Düsseldorfer EG ein Schützenfest gefeiert und einen großen Schritt in Richtung Playoffs gemacht. Die Schwenninger Wild Wings waren gegen den KEC chancenlos.

Die Schwenninger Wild Wings hatten bei ihren Auftritt gegen die Kölner Haie hingegen wenig Freude. Travis Turnbull (6.) erzielte das schnelle 1:0 für die Gäste. Jiri Hunkes konnte in der 12. Minute noch einmal ausgleichen, Philip Gogulla (39.) und Shawn Lalonde (40.) brachten die Haie im zweiten Drittel deutlich in Front. Jerome Samson (50.) konnte zwar noch einmal verkürzen, doch Turnbull (51.) und Gogulla (60.) stellten den 2:5 Endstand her.