Eishockey | DEL Adler gewinnen Klassiker gegen Köln

Im Spitzenspiel der DEL zwischen den Adler Mannheim und den Kölner Haie feierten die Mannheimer einen hart umkämpften 4:2 Auswärtssieg.

Die Tabellennachbarn schenkten sich nichts

Der Klassiker Mannheim gegen Köln war auch ein Duell im Kampf um Platz drei. Sinnbildlich für den harten Fight beider Mannschaften waren die 24 Minuten Strafzeit, die am Ende auf dem Spielberichtsbogen notiert wurden. Den dritten Platz haben sich die Adler durch den Erfolg über Köln vor allem dank eines guten Überzahlspiels gekrallt. Jetzt besteht sogar noch die Möglichkeit, bis zum Saisonende weitere Plätze in der Tabelle gut zumachen.

Doch die Mannheimer zeigten zu Beginn der Partie wie schon die ganze Saison über, dass die Abwehr eine Schwachstelle ist. Vermeidbare Fehler in der eigenen Zone sorgten schon früh für gefährliche Kölner Abschlüsse. Doch auch die Adler drückten früh aufs Gaspedal. Brent Raedeke verpasste nach Zuspiel von Ryan MacMurchy nach acht Minuten nur knapp die Führung.

Adler spielten mit hohem Tempo

Die aufgeladene Stimmung spiegelte sich schon früh in Strafzeiten wieder. Insgesamt verteilten die Referees alleine im ersten Drittel zehn Minuten. Und so waren die Mannheimer ab Minute zehn plötzlich über eine Minute in doppelter Überzahl. Die Führung für die Gäste fiel dann aber sechs Minuten später. Vor dem Tor wurde Daniel Sparre von Luke Adam bedient und der hatte keine Probleme zur Führung einzuschieben (16:17).

Mannheim blieb im zweiten Drittel am Drücker und konnte sich teilweise im Kölner Drittel festsetzen. Diese gute Phase im Mannheimer Spiel machten sich die Adler aber selbst zunichte. Zunächst musste Chad Kolarik für zwei Minuten auf die Strafbank und so nutzten die Haie ihre Überzahl zum Ausgleich (25:13). Weitere Adler Strafzeiten folgten und brachten Goalie Drew Macintyre im Mannheimer Tor kräftig ins Schwitzen. Die Mannschaft von Trainer Sean Simpson verlor spürbar ihren Rhythmus und war mehr in der eigenen Zone beschäftigt.

Köln und Mannheim spielten undiszipliniert

Und so brauchte es wieder ein Überzahlspiel, um die Mannheimer Angriffswelle anzukurbeln. Garrett Festerling traf 25 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels im Powerplay zur Mannheimer Führung (39:35). Nur knapp vier Minuten später nutzte David Wolff erneut eine Überzahlsituation um die Führung auf 3:1 auszubauen (43:13).