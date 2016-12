Eishockey | DEL Adler beschenken Fans mit irrem Sieg

Alles drin bei den Adler Mannheim. Im letzten Drittel trafen die Kurpfälzer vier Mal und besiegten die Iserlohn Roosters mit 5:4. Schwenningen verlor dagegen in Nürnberg.

Matthias Plachta ließ die 13.600 Zuschauer in der ausverkauften Arena in Mannheim jubeln

"Wir wissen, dass Iserlohn hart spielen wird. Kein Team will dreimal gegen das gleiche Team verlieren. Wir müssen defensiv gut stehen und dann läuft es auch in der Offensive", hatte Mannheims Luke Adam vor dem Heimspiel gegen den Tabellenelften aus dem Sauerland gesagt. Doch die Mannheimer Defensive stand nicht. Gleich nachdem Marcus Kink die erste Zwei-Minuten-Strafe des Spiels kassierte, mussten die Adler in Unterzahl das erste Gegentor hinnehmen (7. Minute).