Dresden vs. Kaiserslautern Doppelter Glatzel reicht dem FCK nicht zum Sieg

Dresden vs. Kaiserslautern

Robert Glatzel ist on fire. Das erste Mal in der Start-Elf, macht er gleich zwei Tore. Doch auch sein Doppelpack reicht dem 1. FC Kaiserslautern nicht zum Sieg gegen Dynamo Dresden.

Die gute Nachricht vorweg: Der 1. FC Kaiserslautern hat nicht mehr die schlechteste Offensive der Liga. Diesen Stab haben die Roten Teufel nun an den Karlsruher SC abgegeben. Die schlechte Nachricht: Selbst drei Tore in der neu entdeckten Sturm-und-Drang-Phase reichten den Pfälzern nicht zu einem Sieg gegen Dynamo Dresden. Denn auch diesen Nimbus musste der FCK abgeben: Die beste Abwehr der Liga gehört nun dem 1. FC Heidenheim.

Robert Glatzel hat in seinem ersten Spiel von Anfang gleich doppelt getroffen (19. und 27. Spielminute). Die frühe 2:0-Führung konnten Manuel Konrad (32.) und Stefan Kutschke per Foulelfmeter (45.) jedoch noch vor der Pause ausgleichen.

Kutschke machte nach der Pause auch das dritte Tor für Dynamo Dresden (77.) Doch während einige Dresdner-Fans schon ausrechneten, wer aus dem aktuellen Spitzen-Quartett am kommenden Wochenende ausrutschen muss, damit die Sachsen wieder vom Aufstieg in die Bundesliga träumen können, glich der 1. FC Kaiserslautern aus: Der eingewechselte Kacper Przybylko machte das wichtige 3:3. Fast hätte Robert Glatzel den Roten Teufeln mit seinem dritten Tor noch die Krone aufgesetzt. Doch bei seinem Treffer in der Nachspielzeit entschied Schiedsrichter Robert Hartmann auf Abseits.