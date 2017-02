Doping | Schach Uni Mainz forscht über "Hirndoping"

Professor Klaus Lieb von Universitätsmedizin Mainz sagt: "Wir beschäftigen uns schon lange mit dem Thema Hirndoping, untersuchen die Risiken und warnen auch davor. Hier in dieser Studie hat uns wissenschaftlich interessiert, ob solche Substanzen in der Lage sind, hochkomplexe kognitive Fähigkeiten zu verbessern."

Das Ergebnis erstaunte auch die Forscher. "Wenn die Spieler die Substanzen eingenommen haben, haben sie zunächst einmal pro Zug länger nachgedacht, und nur die Spieler, die es geschafft haben, in dem Spiel die Zeit gut einzuteilen, die haben tatsächlich profitiert, also unter Medikamenten mehr Spiele gewonnen", so Professor Lieb im SWR Gespräch.

Die Probanden werden wacher und konzentrierter, so ähnlich wie eine Stressreaktion, wie wenn man erschrickt. "Dann ist man plötzlich wach, also eine fortgesetzte Wachheitsreaktion", so der Professor. Hirn-Doping beim Schach funktioniert also. Die Mainzer Forscher fordern bereits mehr Doping-Kontrollen im professionellen Schachsport. Und warnen davor, die verschreibungspflichtigen Substanzen im Alltag einzunehmen. Sie können abhängig machen und schwere psychische Krankheiten hervorrufen.