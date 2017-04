Doping | 30. Todestag Birgit Dressel – Tragödie des deutschen Sports

Birgit Dressel war in den 1980ern eines der größten Leichtathletik Talente der Bundesrepublik Deutschland. Sie starb 1987 durch massiven Dopingmissbrauch. Heute jährt sich ihr Todestag zum 30. Mal.

Erst eine Woche ist es her, dass die ARD Unregelmäßigkeiten bei Dopingtests um die Olympischen Spiele 2008 aufdeckte. Beim jamaikanischen Sprintteam wurden Anomalien bei Urintests, die zur Nachtestung für die Spiele in Peking gemacht wurden, festgestellt. Anfang April wurde die Geschichte veröffentlicht, nur ein paar Tage bevor sich die dunkelste Stunde der bundesdeutschen Dopinggeschichte zum 30. Mal jährt. Birgit Dressel starb am 10. April 1987 an den Folgen eines Dopingcocktails. Der Körper der deutschen Olympionikin gab nach monatelangem Medikamentenmissbrauch in der Mainzer Uniklinik auf. Zu hoch war die Dosis und zu verschieden die Präparate. Die Weltklasse-Mehrkämpferin wurde nur 26 Jahre alt.

Was bewegt einen Topathleten dazu, hunderte von Medikamenten zu schlucken, unzählige Präparate zu spritzen und seinen Körper ans Äußerste zu treiben? Es ist die Sucht nach Erfolg, die einen Menschen in die Selbstzerstörung treiben kann. Der unbändige Wille, der Beste zu sein, gepaart mit den medizinischen Möglichkeiten dies auch zu erreichen.

Der Weg der Birgit Dressel

Birgit Dressel wurde am 4. Mai 1960 in Bremen geboren. Mit neun Jahren kam sie zur Leichtathletik und mauserte sich schnell zu einem der hoffnungsvollsten Talente Westdeutschlands. Sie wurde 1978 und 1979 drei Mal Deutsche Junioren-Hochsprungmeisterin, in der Halle und unter freiem Himmel. Durch die herausragenden Leistungen im Hochsprung kam sie zum Mehrkampf.

1982 sicherte sich die für den USC Mainz auflaufende Dressel den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf. Sie qualifizierte sich für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles und belegte dort den neunten Platz. Zwei Jahre später dann der Höhepunkt ihrer Karriere. Sie wurde in Stuttgart mit ihrer persönlichen Bestleistung von 6487 Punkten Europameisterin im Siebenkampf. Im selben Jahr errang sie in dieser Disziplin auch die Deutsche Meisterschaft.

Teuer erkaufte Erfolge

Wie teuer diese Triumphe erkauft wurden konnte höchstens ihr Freiburger Arzt Armin Klümper abschätzen. Er behandelte den vom Leistungssport geschundenen Körper und half Dressel dabei, ihn zu Höchstleistungen zu treiben. Sogar darüber hinaus. Zu den Behandlungen gehörten Dopingmittel wie Stanozolol, ein anaboles Steroid zum Muskelaufbau. In ihrem letzten Lebensjahr bekam Dressel über hundert verschiedene Medikamente, teils Arzneien mit verheerenden Nebenwirkungen.

In Mainz arbeitete Dressel mit ihrem Verlobten und Trainer Thomas Kohlbacher an neuen Bestmarken. Ihr Traum und das große Ziel waren die Olympischen Spiele 1988 in Seoul. Die Spiele sollten der Höhepunkt ihrer Karriere werden. Dazu kam es bedauerlicherweise nicht mehr. Nach anhaltenden Schmerzen auf dem Trainingsplatz musste sie in medizinische Behandlung. Nach langen Strapazen und der Betreuung von über 20 Ärzten erlag Dressel aufgrund der medikamentösen Überbelastung einem toxisch-allergischen Kreislaufschock in der Mainzer Uniklinik. Keiner der behandelnden Ärzte Dressels wurde zur Rechenschaft gezogen.

