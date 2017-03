Flutlicht | Pyrotechnik Tolle Atmosphäre oder krimineller Unsinn?

Hans Peter Briegel (Ex-Nationalspieler, Europameister, FCK-Idol, italienischer Meister mit Hellas Verona) hat vor allem zu seiner Zeit in Italien Erfahrung mit Pyrotechnik gesammelt. "Für mich war das eine tolle Atmosphäre. Das gehörte ganz einfach dazu – auch wenn wir in den ersten zehn Minuten vor lauter Rauch nichts gesehen haben. Ich rieche das heute noch, etwas verschmort, das riecht einfach nach Fußball", sagte der ehemalige Kaiserslauterer Profi.

Mittlerweile sieht Briegel das Ganze etwas differenzierter: "Das ist kriminell, das ist Körperverletzung. Heute sehe ich das mit gemischten Gefühlen. Da weiß man nie, was die Leute auf der Tribüne so treiben. Früher war das anders."

Horst Hund, Leiter Strafvollzug im Justizministerium Rheinland-Pfalz, stellte hingegen fest, dass der Einsatz von Pyrotechnik schon immer strafbar war – es wurde von der Öffentlichkeit nur nicht so wahrgenommen. Auch, weil Polizei und Sicherheitskräfte früher viel weniger in den Stadien vertreten waren.

Mittlerweile hat sich die Präsenz der Polizeikräfte auch wegen zunehmender Ausschreitungen verstärkt. Dennoch lassen sich die Pyros so verstecken, dass es so gut wie unmöglich ist, alles zu finden. In diesem Fall wären laut Hund Kontrollen nach Flughafenstandard nötig, was für die Fans eine Anreise vier bis fünf Stunden vor dem Ereignis bedeuten würde. Das sei nicht zu leisten. Aber der frühere Oberstaatsanwalt Hund sagte auch: "Wir haben keinen Grund zur Panik, sondern sind auf einem guten Weg."