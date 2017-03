Handball | Champions League Löwen mit guter Chance auf das Viertelfinale

Am Ende wurde es noch einmal knapp. Doch die Rhein-Neckar Löwen hielten dem Druck stand und retten den Sieg im Achtelfinal-Hinspiel beim THW Kiel noch über die Zeit. 25:24 hieß es am Ende. Ein Sieg, immerhin. Und damit eine vernünftige Ausgangposition für das Rückspiel am ersten April. Doch nach einem ausgeglichenen Start (Halbzeitstand 10:12) und schwächelnden Kielern nach Wiederanpfiff führten die Rhein-Neckar Löwen zwischenzeitlich schon mit sechs Toren Vorsprung.