Basketball | ratiopharm Ulm Die Fan-Macht aus Ulm

Der Rekord ist eingestellt, die Stimmung ist prächtig. ratiopharm Ulm verzaubert weiterhin die Liga. Getragen von der Euphorie-Welle der Fans soll die Saison nun vergoldet werden.

Die Ratiopharm Arena in Ulm ist bei jedem Heimspiel ausverkauft.

"Man sieht immer mehr Leute, die sich zu ratiopharm Ulm bekennen", sagt Josef Jahl, Vorsitzender des Fanklubs "Fan-Attack-Ulm". Bei 25 Siegen in 25 Spielen ist die Euphorie in Ulm nicht verwunderlich. Die Ulmer haben sich an der Spitze der Basketball-Bundesliga festgesetzt und brechen sämtliche Rekorde. Rekordreif sind die Fans der Ulmer allerdings schon lange. Seit der Eröffnung der ratiopharm-Arena, wo die Ulmer ihre Heimspiele austragen, war die 6.200 Plätze fassende Arena bei jedem Spiel ausverkauft. Jahl hat damit nicht gerechnet. "Vor der Eröffnung haben wir Szenarien geplant, wie wir die Halle mit 4.000 Leuten befüllen können. Dass die Halle jetzt immer ausverkauft ist, das kann niemand fassen", sagt der Ulmer stolz. Die restlichen fünf Heimspiele der Saison sind bereits ausverkauft.

Enormer Fan-Zuwachs in Ulm

Für die volle Halle sorgt auch die Unterstützung der Ulmer Fanklubs. Diese planen regelmäßig Aktionen, um die Fans in die Halle zu locken. Durch den Erfolg der Ulmer Basketballer wächst auch das Interesse der Zuschauer solchen Fanklubs beizutreten. "Fan-Attack-Ulm" hat zum jetzigen Stand gut 350 Mitglieder und befindet sich damit auf einer Wellenlänge mit den größten Fanclubs von ALBA Berlin und Bayern München. Das war allerdings nicht immer so. "Im ersten Jahr habe ich drei Spieltage gebraucht, um ein Mitglied zu überzeugen", erinnert sich Jahl. "Heute ist das fast schon ein Selbstläufer. Die Mitgliedsbeiträge kommen von alleine."

Fan-nahe Spieler sind wichtig

Sucht die Nähe zu den Fans: Karsten Tadda (vorne).

Josef Jahl ist nah dran an den Spielern. Für den Fanklubvorsitzenden ist der Kontakt zwischen Spielern und Fans wichtig. "Wir wollen Spieler, die Fan-nah sind. Karsten Tadda ist da ein gutes Beispiel. Der mag das mit den Fans", so Jahl. Mit Aktionen "WE-ARE-TIM", als Fans ihre Solidarität zum verletzten Center Tim Ohlbrecht zeigten, pflegt der Fanclub den Austausch mit der Mannschaft. "Es gibt allerdings auch Spieler, die spielen nur, um Basketball zu spielen und sind als erstes in der Kabine". Damit sind vor allem die amerikanischen Superstars im Team gemeint. Der Ulmer weiß aber auch, was diese zum Erfolg beitragen. "Die Jungs sind verdammt gut. Hobbs schmeißt Bälle über das Spielfeld und schaut nicht mal hin", ordnet das Fanklub-Oberhaupt ein.

Der Wunsch nach dem ersten Titel

Auf die Frage nach dem Meistertitel antworten Trainer und Spieler meist zurückhaltend. Bei den Ulmer Fans ist der Wunsch nach dem ersten Titel der Vereinsgeschichte schon deutlicher zu hören. "Natürlich sehne ich mich nach dem Meistertitel. Die Chancen stehen so gut wie nie", sagt Jahl. Der Ulmer weiß allerdings auch, dass es ein hartes Stück Arbeit wird. "Bamberg in einer Serie zu besiegen ist eine Wahnsinnsaufgabe." Den Ulmern ist zudem bewusst, dass die Siegesserie nur eine Momentaufnahme ist. "Man hat es letztes Jahr an Oldenburg gesehen. Die waren Zweiter. Dann kamen die Kasper aus Ulm und sie hatten Sommerpause". Jahl spielt auf den Überraschungserfolg der Ulmer in der ersten Playoff-Runde des letzten Jahres an. Um ein ähnliches Schicksal zu vermeiden, wollen die Fans das Ulmer Team nach vorne treiben.

Schwachpunkt Auswärtsspiele

Die Ulmer Fans zeigen ihr Mitgefühl für den verletzten Tim Ohlbrecht.

So sehr die Euphorie bei Heimspielen in der ratiopharm-Arena zu spüren ist, geht bei Auswärtsfahrten die Unterstützung der mitreisenden Fans zurück. "Wir haben für Bamberg keinen Bus bestellt, weil das Sonntagabends ist. Das ist aussichtslos", beschreibt Jahl die Situation. Das Duell Bamberg gegen Ulm ist das Duell Erster gegen Zweiter. Die Schwierigkeit für den Fanclub seien die steigenden Live-Übertragungsangebote, da die Fans Auswärtsspiele lieber im Fernsehen schauen. "Zudem gibt es in Deutschland normalerweise keinen Ulm-Fan, der nicht gebürtig aus Ulm kommt. Der FC Bayern hat im Fußball etwa Fans in ganz Deutschland. Da kommen dann auch mehrere Fans zu Auswärtsfahrten", sagt Jahl über das Problem.