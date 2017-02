1. FSV Mainz 05 | Elfmeter Die Macht vom Punkt

Gäbe es jede Woche Elfmeter für Mainz 05, würden sie wohl um die Meisterschaft mitspielen. Keiner in der Bundesliga trifft sicherer. Ob Bayerns Thomas Müller, Leverkusens Chicharito, Dortmunds Aubameyang oder wie jüngst gesehen Hamburgs Hunt – sie alle verballern. Schon 18 verschossene Elfmeter gab es in dieser Saison. In der Bundesliga ist das große Zittern vom Punkt angesagt – nicht so in Mainz. Daher hoffen alle auf diesen einen Satz am Samstag in Leverkusen: "Elfmeter für Mainz 05".