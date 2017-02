DFB-Pokal | SV Sandhausen vs. Schalke Achtung vor dem Busfahrer

DFB-Pokal | SV Sandhausen vs. Schalke

Der SV Sandhausen empfängt im Achtelfinale des DFB-Pokal Schalke 04. Das Hardtwaldstadion wird mit 14.500 Zuschauern zum ersten Mal in der Geschichte ausverkauft sein.

Tim Kister sitzt in der Liga noch eine Sperre ab, im DFB-Pokal darf er aber spielen

"Wir brauchen nicht auf die Stärken von Schalke eingehen. Da muss man eigentlich sogar auf den Busfahrer aufpassen", meinte der Sandhäuser Trainer Kenan Kocak. Er ist vorbereitet und strahlt viel Selbstbewusstsein aus. Warum auch nicht? Die Bilanz der Nordbadener ist glänzend: 30 starke Punkte in der Liga, keines der letzten sechs Pflichtspiele ging verloren, die letzten vier blieb der SVS gar ohne Gegentor.

Kocak weiß, was auf ihn zukommt. Aber er weiß auch, was er gegen die favorisierten Gelsenkirchener aufbieten kann. Nicht zuletzt Tim Kister, der in der Liga noch immer eine Sperre absitzt, im Pokal aber auflaufen darf. Im Gegensatz zu Daniel Gordon, der ist im Pokal gesperrt.