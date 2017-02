DFB-Pokal | Achtelfinale Schalke überrennt Sandhausen

Schalke übernahm ohne den angeschlagenen Ex-Mainzer Eric Maxim Choupo-Moting von Beginn an die Initiative. Die erste große Chance hatte Angreifer Guido Burgstaller. Nach einer Hereingabe von Schöpf parierte SVS-Keeper Marco Knaller stark, Caligiuri setzte den Nachschuss an den Pfosten (11.). Verteidiger Naldo schlenzte einen Freistoß knapp am langen Pfosten vorbei (20.).