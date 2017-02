DFB-Pokal | Achtelfinale Mach's noch einmal, Astoria

Der badische Viertligist Astoria Walldorf ist der klassentiefste Verein, der noch im Achtelfinale des DFB-Pokal vertreten ist. Am Dienstag will die Studententruppe den Zweitligisten Bielefeld schlagen.

Astoria Walldorf steht einfach auf Männer mit Geld. Dass der Klub nach dem ersten US-Multimillionär benannt ist und das heimische Stadion Dietmar-Hopp-Sportpark heißt, sagt eigentlich alles. Doch der Schein trügt. Beim klassentiefsten Verein, der im Achtelfinale des DFB-Pokals vertreten ist, sind noch echte Amateure am Werk. Zwar wird auch beim badischen Viertligisten täglich trainiert, aber erst um 17.30 Uhr - also nach Feierabend.

Deshalb passt der Anstoß der dritten Pokalrunde am Dienstag (18.30 Uhr) gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld auch nur geradeso in die Tagesplanung des Teams von Trainer Matthias Born. Vorher müssten die Walldorfer eigentlich noch am Schreibtisch oder in der Uni sitzen. Geträumt werden darf natürlich trotzdem.