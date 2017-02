DFB-Pokal | Achtelfinale Astoria Walldorf scheitert im Elfmeterschießen

Der badische Viertligist Astoria Walldorf hat im DFB-Pokal-Achtelfinale die Sensation gegen Arminia Bielefeld denkbar knapp verpasst. Am Ende hieß es 5:6 nach Elfmeterschießen.

In einer ruhigen Anfangsphase tasteten sich die Gäste aus Bielefeld in der 8. Minute das erste Mal vor das Tor von Astoria, doch einen harmlosen ein Kopfball des Ex-Sandhäusers David Ulm pflückte FCA-Torwart Rennar sicher aus der Luft. Auf der anderen Seite spielte Walldorf mutig mit und hatte durch Marcus Meyer die erste Möglichkeit: Eine scharfe Hereingabe von der linken Strafraumkante konnte die Arminia-Abwehr jedoch entschärfen. Die Führung auf dem Fuß hatte nach knapp 20 Minuten David Ulm: Ein Schuss aus halblinker Position konnte Rennar stark entschärfen.

Der Druck der Arminia wurde Mitte der ersten Halbzeit immer stärker. Nach einem Eckball in der 26. Minute köpfte Klos aus wenigen Metern aufs Walldorf-Tor, doch Rennar zeigte eine Riesen-Parade, wischte den Ball mit einer tollen Reaktion noch übers Gehäuse und verhinderte das 0:1. Zur Halbzeit hielt der Regionalligist das 0:0.

Doch kurz nach der Pause schlug es im Astoria-Tor ein. In der 52. Minute zirkelte Tom Schütz einen Freistoß von der linken Strafraumkante genau ins lange Eck - keine Chance für Jürgen Rennar. Die Chance zum Ausgleich ließ danach nicht lange auf sich warten: Kern steckte den Ball nach 56 Minuten auf Carl durch, der Walldorfer Stürmer tauchte frei vor Hesl auf. Doch statt den Ball aufs Tor zu schieben, schoss der den Arminia-Keeper an. Lange passierte spielerisch eher wenig, bevor Ulm die Chance auf das 0:2 vergab.

Lange sah es nach einem knappen Sieg für den Zweitligisten aus, doch dann schlug Walldorf zu - und wie. Einen langen Einwurf an den Fünfmeterraum verlängerte Carl mit einer Bogenlampe über Hesl hinweg ins Bielefelder Tor. Ein ganz krummes Ding zum 1:1 in der 78. Minute. Der etwas glückliche Ausgleich brachte dem ausverkauften FC-Astoria-Stadion war e

In der Schlussphase hielt die Studententruppe kämpferisch dagegen und spielte weiter mutig nach vorne, verdiente sich die Verlängerung. Es dauerte genau 100 Minuten, ehe Bielefeld die Chance zum 1:2 hatte. Görlitz fasste sich von der Strafraumkante ein Herz, doch Rennar war einmal mehr voll bei der Sache und entschärfte den Schuss.

Die Gäste aus NRW machten weiterhin Druck, direkt nach einer Ecke gab es die Dreifachchance: Erst Klos, dann Staude und schließlich Voglsammer probierten es, doch jeweils war ein Walldorfer Bein dazwischen. Doch auch Astoria hatte die Chance auf die Entscheidung. Nach einer Flanke von Marcel Carl in der 109. Minute erreichte Steffen Haas den Ball fast noch per Kopf.

Die Chancen auf den Walldorf-Sieg erhöhten sich, als Keanu Staude in der 115. Minute die gelb-rote Karte kassierte. In der 118. Minute dann Historisches: Die vierte Einwechslung von Astoria Walldorf in Person von Benjamin Hofmann war die erste im deutschen Profi-Fußball. Kurz Zeit später hieß es: Elfmeterschießen.