Fußball | VfB Stuttgart Der VfB Stuttgart will eine AG werden

Wenn es nach den Verantwortlichen des VfB Stuttgart geht, soll keine zwei Wochen nach der Rückkehr in die Bundesliga ein weiterer Coup folgen: die Ausgliederung der Profi-Abteilung in eine AG. VfB-Präsident Wolfgang Dietrich spricht sogar von einem "Meilenstein in der Vereinsgeschichte". In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 1. Juni 2017 will er sich die Zustimmung zu der Gründung einer "VfB Stuttgart 1893 AG" einholen - für ein "Ja" ist eine Dreiviertel-Mehrheit nötig. In dieser AG will der VfB Stuttgart e.V. 75,1 Prozent der Aktienanteile behalten, die restlichen 24,9 Prozent sollen an Partner veräußert werden. Das Ziel ist, dadurch in den nächsten Jahren mindestens 100 Millionen zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Über die ersten zwölf Prozent wird bereits mit der Daimler AG verhandelt, die restlichen Anteile will Dietrich in den kommenden Jahren in mehreren Etappen veräußern, ideal wären für den VfB-Präsidenten "vier bis fünf Partner". Basis für die finanziellen Vorstellungen ist ein angeblicher aktueller Unternehmenswert des VfB Stuttgart in Höhe von 300 Millionen Euro, den eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermittelt hat.