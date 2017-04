2. Bundesliga | Karlsruher SC KSC stellt Mirko Slomka frei

Der 36 Jahre alte Marc-Patrick Meister soll die Badener in den verbleibenden sieben Spielen noch zum Klassenerhalt führen. Meister war bislang für die U17 des KSC zuständig und auf Wunsch von Slomka wann immer möglich auch als Co-Trainer bei den Profis. Slomka hatte von den zehn Spielen unter seiner Leitung nur zwei gewonnen. Der KSC hat nach 27 Spieltagen magere 22 Punkte auf dem Konto und ist mit vier Punkten Rückstand auf Rang 16 Tabellenletzter in der 2. Liga.

Auf den neuen Coach wartet eine Mammut-Aufgabe: Das Team wirkte in den vergangenen Wochen oft ängstlich und verunsichert. Meisters vorrangige Aufgabe wird es sein, den Spielern neues Selbstvertrauen einzuimpfen für die restlichen Spiele der Saison. Sein Debüt als KSC-Cheftrainer wird Meister ausgerechnet im brisanten Baden-Württemberg-Derby am kommenden Sonntag beim VfB Stuttgart (13:30 Uhr) geben.

Mirko Slomka hatte erst in der Winterpause das Traineramt in Karlsruhe übernommen. KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer hatte Slomka damals als seinen "Wunschkandidaten" bezeichnet, beide arbeiteten bereits beim Hamburger SV zusammen. Slomkas Mission war der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga, dieses Ziel ist sieben Spieltage vor dem Saisonende in weite Ferne gerückt.