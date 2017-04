Fußball | Karlsruher SC KSC distanziert sich von den eigenen Fans

Einige vermummte Fans hatten beim Baden-Württemberg-Derby gegen den VfB Stuttgart fast für einen Spiel-Abbruch gesorgt. Am Dienstag äußerte sich der KSC zu den Vorfällen.

Kurz vor Anpfiff der 2. Halbzeit zündeln vermummte KSC-Fans mit bengalischen Feuern

Straftäter, beschämend, illegal - in einer Presse-Mitteilung finden die Verantwortlichen des Karlsruher SC deutliche Worte für die vermummten KSC-Anhänger, die am Sonntag mit bengalischen Feuern hantierten und dabei die umstehenden Fans und sogar die eigenen Spieler in Gefahr brachten. Und drohen den Derby-Pyromanen mit Stadionverbot und sogar Vereinsausschluss. "Der ganze Verein ist betroffen. Wir als Vereinsführung entschuldigen uns bei allen Beteiligten für die entstandenen Unannehmlichkeiten und die Ereignisse, die friedliche Stadionbesucher, in Gefahr gebracht haben“, schreiben KSC-Präsident Ingo Wellenreuther und die beiden Vizepräsidenten Günter Pilarsky und Holger Siegmund-Schultze.

"Wir sprechen hier über Straftäter, die Menschen mit ihrem Verhalten bewusst und mit voller Absicht in Gefahr gebracht haben. Mit Leuchtkörpern gezielt in Bereiche zu feuern, in denen sich Menschen aufhalten – in diesen Fällen sogar die eigenen Spieler – dafür fehlt uns jegliches Verständnis. Wir sind schockiert über die Ausmaße und hoffen, dass die Ermittlungen zu Ergebnissen führen und Täter namentlich festgestellt werden können, damit auch wir als Verein konsequent handeln können." Und dann nahmen die drei auch die Umstehenden in die Pflicht: "Genauso erwarten wir auch von der aktiven Fanszene, dass sie zur Aufklärung beiträgt und ihren Laden in den Griff bekommt."

Der KSC will an das Geld der Straftäter

Schon am Montag hatte sich das KSC-Präsidium nach eigenen Angaben zu einer Sondersitzung getroffen, um sich die Berichte der Stadion-Ordner und der Polizei durchzugehen. Sobald die ersten Vermummten identifiziert werden können, will der Verein etwaige Geld-Strafen des DFB an die Verursacher weiterleiten.

Doch der Verein will nicht nur wegen der Zündeleien gegen die Vermummten Fans vorgehen. Denn einige Fans hatten ihre Sturmhauben mit dem KSC-Wappen verziert - genau genommen ein Verstoß gegen das Markenrecht. Auch dafür will der Verein die Fans bestrafen.