DEL | Playoffs Adler im 5. Spiel schon unter Druck

4:3, 3:6, 3:2, 1:6: Geht es so weiter wie bisher, gehen die Adler am Freitagabend (19:30 Uhr) in der "Best-of-Seven"-Serie mit 3:2 in Führung - und wären damit nur noch einen Erfolg vom Einzug ins DEL-Halbfinale entfernt. Viel Zeit zum Nachdenken über die klare Niederlage am Mittwoch in Berlin blieb den Mannheimern zum Glück nicht. Zu dicht ist der Zeitplan in den Playoffs. "Wir saßen in Berlin ein paar Minuten nach Spielende in der Kabine und jeder einzelne von uns wollte sofort wieder raus. Wir wollten gleich nochmal gegen die Eisbären spielen", sagte Thomas Larkin.