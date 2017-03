DEL | Playoffs Adler erspielen sich den Matchball

Die Adler Mannheim haben das fünfte Viertelfinal-Duell in den Playoffs gegen die Eisbären Berlin mit 3:1 gewonnen und sind damit in der Serie mit 3:2 in Führung gegangen. Damit haben sie am Sonntag die Chance, durch einen Sieg in der Haupstadt, ins Halbfinale einzuziehen. Nachdem in den ersten beiden Dritteln kein Tor fiel, schoss Luke Adam die Mannheimer in der 46. Minute mit seinem dritten Playoff-Tor in Front. Vorausgegangen war ein Fehler von Berlin im Spielaufbau. Nur vier Minuten später erhöhte Gerritt Festerling nach Vorlage von David Wolf auf 2:0.