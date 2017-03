DEL-Playoffs | 7. Spiel Adler-Coach Simpson blafft Reporter an

"Eine dumme Frage von dir, und ich schlag dich k.o., dann liegst du hier am Boden", blaffte der 56-Jährige den SWR-Journalisten an. Dieser hatte zuvor gesagt: "Hallo Herr Simpson, darf ich Ihnen für die ARD einige Fragen stellen?"

Der Frust nach der erneuten Niederlage nach Verlängerung war bei Simpson riesengroß. Bereits nach dem sechsten Spiel hatten die Adler in einem echten Krimi verloren. Nach 101 Minuten hatte es am Sonntag in Berlin 3:4 nach Verlängerung gehießen.

Nur kurz nach seinem Ausraster hatte Simpson sich wieder gefangen und stand dem Fragesteller dann doch Rede und Antwort. "Es ist ein sehr bitteres Aus. Der Berliner Torhüter hat heute den Unterschied gemacht", bilanzierte der Adler-Coach: "Kein Vorwurf an meine Mannschaft. Wir haben unseren Plan gut durchgezogen und überragend gespielt, nur die Chancen nicht genutzt. So ist der Sport."

Am Sonntag hatte Berlin erst mit dem Siegtreffer in der dritten Verlängerung eine siebte Begegnung erzwungen. Zwei Tage später sahen 13.600 Zuschauer in der ausverkauften Mannheimer Halle ein temporeiches Spiel. Erst zu Beginn des Schlussabschnitts schloss Nationalstürmer Marcus Kink eine Angriffsaktion der Adler erfolgreich ab (42. Minute). Eisbären-Stürmer Barry Tallackson glich sechs Minuten später aus. Die Adler scheiterten immer wieder an Berlins Torhüter Petri Vehanen, Linglet sorgte dann für den ersten Auswärtssieg in der Serie und damit auch für die Entscheidung.