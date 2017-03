DEL-Playoffs | 6. Spiel Mannheim verliert nach Overtime-Wahnsinn

Was für ein Drama: Die Adler Mannheim unterlagen im Spiel sechs des Play-off-Viertelfinales der DEL bei den Eisbären Berlin in einem echten Marathon-Match. Nach 101 Minuten und drei Verlängerungen hieß es 4:3 (3:0, 0:2, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) für den Hauptstadtklub.

Damit glichen die Eisbären in der Best-of-Seven-Serie erneut aus. Marcel Noebels (101. Minute ) erzielte das Siegtor im siebtlängsten Spiel der DEL-Geschichte. Die Entscheidung fällt am Dienstag (20.00 Uhr) in der siebten Partie in Mannheim.