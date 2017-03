DEL-Playoffs | 4. Spiel Adler Mannheim kassieren Klatsche in Berlin

Die Serie ist wieder ausgeglichen: Nach der 1:6-Niederlage der Mannheimer in Berlin steht es in den Playoffs zwischen den Adlern und den Eisbären 2:2-Unentschieden.

Zu unsicher in der Defensive: In Berlin hatten die Adler (weiß) deutlich das Nachsehen

Mannheim ging durch das Überzahl-Tor von Ryan MacMurchy (17.) in Führung, doch die Adler-Führung hielt nur 29 Sekunden. Charles Linglet (18.) besorgte den schnellen Ausgleich für die Eisbären. In der Folge drehte die vom früheren Bundestrainer Uwe Krupp betreute Heimmannschaft die Partie eindrucksvoll durch die Treffer von Louis-Marc Aubry (26.), die Nationalspieler Andre Rankel (29.) und Laurin Braun (37., 46.) sowie Darin Olver (56.).

Die Mannheimer hatten die Hauptrunde als Zweiter abgeschlossen und wollen in dieser Saison Wiedergutmachung für das Aus in der ersten Playoff-Runde vor einem Jahr betreiben. Das 5. Spiel der Serie findet am Freitag, 17. März (19:30 Uhr) in Mannheim statt.