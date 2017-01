DEL | Eishockey Adler siegen bei Torfestival

Die Adler Mannheim haben mit 7:6 in der Verlängerung bei den Fishtown Pinguins in Bremerhaven gewonnen. In einem torreichen Spiel glichen sie erst neun Sekunden vor Ende aus.

Adler Goalie Dennis Endras musste beim DEL-Spiel gegen Bremerhaven 6-fach hinter sich greifen, trotzdem ging er als Sieger vom Eis

Für die Adler Mannheim sollte in Bremerhaven ein Auswärtssieg her. Doch nach zwei Minuten zappelte der Puk durch Marian Dejar bereits im Mannheimer Netz zum 1:0 für die Hausherren. Und die Pinguins legten im ersten Drittel durch Jeremy Welsch in der 13. Minute zum 2:0 und Jason Bast zwei Minuten später zum 3:0 direkt nach.

Tore am Fließband

Die Mannheimer konnten durch MacMurchy jedoch noch im ersten Drittel auf 1:3 (18. Minute) verkürzen und kamen im zweiten Drittel durch Andrew Joudrey auf 2:3 heran. Zwar legten die Hausherren durch Ross Mauermann in der 25. Minute zum 4:2 nach, die Kurpfälzer ließen sich jedoch nicht entmutigen. Nikolai Goc brachte die Alder nur vier Minuten später wieder in Schlagdistanz zum 3:4 und in der 32. Minute glich Aaron Johnson zum 4:4 aus.

Bremerhaven legt nach

In einem offenen Schlagabtausch ging es mit dem Torreigen jedoch weiter und in der 34. Minute brachte Cody Lampl die Pinguins wieder in Front. Bis zum nächsten Tor dauerte es wieder nur wenige Minuten (36. Minute) bevor Cory Quirk die Führung für die Hausherren auf 6:4 ausbaute. So ging es auch ins letzte Drittel.

Ausgleich in letzter Sekunde

Dort schien es lange, als sei das Pulver beider Teams verbraucht, doch nach 49. Minuten brachte Jourdrey die Adler wieder auf 5:4 heran und machte es wieder spannend. Und passend zum Verlauf der Partie gelang den Adlern neun Sekunden vor dem Ende doch noch der Ausgleich durch Chad Kolarik zum 6:6. Es ging also in die Verlängerung!

Adler siegen in der Verlängerung