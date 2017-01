DEL | Adler Mannheim 18-jähriger Adler-Goalie verzückt Mannheim

Von der Oberliga in die DEL zu den Mannheimer Adlern: Mirko Pantkowski ist nach seinen ersten beiden Spielen auf bestem Weg, sich in Mannheim einen Namen zu machen.

Adler-Goalie Mirko Pantkowski ist mit 18 Jahren bereits mit allen Wassern gewaschen

Nach dem Ende des Duells zwischen den Mannheimer Adlern und den Grizzlys Wolfsburg folgte das obligatorische Shakehands zwischen Wolfsburgs Goalie Felix Brückmann und Mannheims Mirko Pantkowski. Brückmann kommt wie Pantowski aus dem Mannheimer Nachwuchskader und war zwischen 2008 und 2014 jahrelanger Backup bei den Profis. Pantkowski bleibt wohl auch vorläufig nur die Nummer drei im Mannheimer Tor, durfte sich in dieser Woche aber zum ersten Mal auf höchstem Eishockey-Niveau beweisen.

Am 30. Dezember gab Pantowski in Straubing sein Debüt in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL), gegen Wolfsburg am Dienstag durfte der 18-Jährige für die Adler Mannheim sogar als Starter aufs Eis. Ein großer Schritt in seiner noch jungen Laufbahn.

Bislang stand in seinem Lebenslauf die Auszeichnung als bester Torwart 2015/2016 in der Deutschen Nachwuchs Liga (DNL). Dazu kamen noch zwei Meisterschaften mit den Mannheimer Jungadlern in den vergangenen zwei Jahren. Und auch bei der U-20-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr stand Pantkowski für Deutschland im Tor und wurde zum besten seiner Spezies ausgewählt.

"Lizenz zum spielen" für insgesamt drei Vereine

Ursprünglich stammt Pantkowski aus Kassel, wo auch die ersten Schritte als Eishockeyspieler folgten. Beim Zweitligaverein Kassel Huskies sammelte er fleißig Spielminuten, bevor er sich 2014 den Mannheimer Jungadlern anschloss. Dort besitzt Pantowski eine Förderlizenz, die ihm ermöglicht, auch bei anderen Vereinen im Erwachsenen-Bereich Spielpraxis zu bekommen. Dazu gehören die Kassel Huskies und die Hannover Indians.

Adler-Manager Teal Fowler beschreibt ihn als "bodenständigen Typ" und sagt: "Wir haben bewusst entschieden, dass er auch weiterhin für Kassel spielen soll, um nahe bei seiner Familie zu sein." Im Sommer folgte parallel dazu die Unterschrift unter einem Zweijahresvertrag bei den Profis der Adler. Da momentan aber Dennis Endras und Youri Ziffzer im Tor gesetzt sind, wechselt Pantkowski wahlweise zwischen den Huskies und den Hannover Indians in der Oberliga.

Plötzlich im Scheinwerferlicht

Gegen die Grizzlys Wolfsburg durfte er jetzt erstmals von Anfang an ran, da die Stamm-Keeper Endras und Ziffzer verletzt passen mussten. Und als ob seine Vorderleute ihn vor eine Probe stellen wollten, bekam die deutsche Nachwuchshoffnung einiges zu tun. Vor dem 2:2-Ausgleich platzierte Mannheims Danny Richmond in der eigenen Zone einen völlig verunglückten Pass in den Lauf der Wolfsburger Angreifer - Pantkowski war machtlos. Am Ende stand dennoch ein 4:3-Sieg in der Overtime.

Auf die Stärken seines Rookies angesprochen, nennt Fowler in erster Linie "seine sehr ruhige Ausstrahlung und seinen fokussierten Blick auf die Scheibe. Das ist beachtlich in seinen noch jungen Jahren."

NHL ist das große Ziel

Doch der Blick in Richtung Zukunft geht schon einen Schritt weiter. Dem "Mannheimer Morgen" hat Pantowski erst kürzlich verraten, dass er sich irgendwann auch den Schritt in die nordamerikanische Profiliga NHL zutraut. Fowler will ihn dabei unterstützen, seinen Traum wahr werden zu lassen. Aber Fowler warnt auch: "Er ist noch sehr früh in seiner Karriere und deshalb schwer vorherzusagen, ob er den Schritt in die NHL packt."