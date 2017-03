Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 Derby ohne Derby-Charakter

Etwa 30 Kilometer Luftlinie trennen Darmstadt und Mainz. Dennoch will bei den Spielen zwischen beiden Mannschaften die Derby-Stimmung im Stadion nicht so recht aufkommen.

Mainz-Trainer Martin Schmidt sieht sein Team gegen Darmstadt in der Favoritenrolle

Auf der drohenden Abstiegstour des SV Darmstadt 98 kommt es am kommenden Samstag (15.30 Uhr) am Böllenfalltor zum "Rhein-Main-Derby" gegen den FSV Mainz 05.

Trotz der geografischen Nähe hat die Partie zwischen Mainz und Darmstadt nicht den klassischen Derby-Charakter. Rivalitäten in der Region werden in Darmstadt vor allem mit hessischen Teams wie Eintracht Frankfurt oder Kickers Offenbach gepflegt. Auf der anderen Seite in Mainz haben vor allem die Begegnungen mit dem 1. FC Kaiserslautern bei den Fans die größere Derby-Aura. Somit spielt der Kampf um die Vorherrschaft im Rhein-Main-Gebiet keine größere Rolle beim Team von FSV-Trainer Martin Schmidt und den Lilien mit Cheftrainer Torsten Frings.