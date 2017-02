Fußball | 1899 Hoffenheim Dafina - Allein unter Jungs

Dafina Redzepi ist Spielmacherin in der U12 von 1899 Hoffenheim. Sie kickt dort als einziges Mädchen unter lauter Jungs. Da kommt auch schon mal der Ellenbogen zum Einsatz, wenn sich die 12-Jährige gegen ihre männliche Konkurrenz auf dem Spielfeld durchsetzt. "Fußball ist ein Männersport", sagt sie. "Aber ich mag Fußball, weil man da ehrgeizig ist und weil es Spaß macht."

Dafina Redzepi spielt Fußball. Und das auf sehr hohem Niveau. Dafina kickt als einziges Mädchen in der U12 des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim - als Spielmacherin mit Übersicht und Technik.

Ihr Trainer Paul Tolasz hält große Stücke auf sie. "In erster Linie ist Dafi ein richtig cooles Mädchen. Sie ist sehr eifrig und engagiert für ihr Alter. Es macht einfach Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten", sagt der Coach des Hoffenheimer U12-Teams. Dafina sei fußballerisch und technisch weit für ihr Alter und müsse sich im Vergleich mit den Jungs nicht verstecken. "Sie hat eine gute Technik, ein gutes Passspiel und präzise, feste Torabschlüsse", beschreibt Tolasz ihre Stärken.

Die wilden Kerle in ihrem Team waren zunächst verwundert, dass sie mit einem Mädchen zusammen trainieren sollten. Mittlerweile aber wird Dafina von ihren Mitspielern sehr geschätzt und voll akzeptiert. "Sie macht es echt gut und hat es auch verdient hier zu spielen", sagt ihr Teamkollege Louis. Ein Mädchen auf diesem Niveau in einer Jungenmannschaft eines Bundesligisten ist deutschlandweit einzigartig.

Die gebürtige Heilbronnerin entwickelte schon früh ein Faible für das Fußballspielen. Mit vier bekam sie ihre ersten Kickschuhe. Ihr erster Lehrmeister war damals ihr Vater, der bis heute den FC Heilbronn trainiert. Dafinas Kinderzimmer ist beinahe übersät mit Medaillen und Pokalen. Nach drei Jahren im Kinderperspektivteam schaffte sie es im Sommer in die U12 der TSG 1899 Hoffenheim. Dort trainiert sie vier mal pro Woche und freut sich vor jedem Training, dass sie mitspielen darf.

Zuhause bei den Redzepis steht Fußball über allem. Auch Dafinas zwei Brüder spielen Fußball. Nur die kleine Schwester will lieber Prinzessin werden. Das kam für "Dafi", wie sie in der Familie und im Verein genannt wird, nie in Frage. "Mit sieben wollte sie ein Puppenhaus", erinnert sich Mutter Mirvete. "Sie hat nur einmal damit gespielt. Da hab ich mir gedacht: Sie ist doch eine Fußballerin". Dafina konnte sich auch nie vorstellen, Ballerina zu werden. "Das hätte ich nie im Leben gemacht. Da muss man immer Röcke anziehen, und das kann ich gar nicht leiden", sagt die Spielmacherin.