Wie anstrengend Curling sein kann, hat unser Reporter Marius Zimmermann am eigenen Leib erfahren. Er hat sich zu einem Privattraining bei Manon Harsch von den "Baden Hills" angemeldet. Sie trainiert seit 20 Jahren die Jugend der Curling-Mannschaft aus Baden-Baden und ist auch selbst als Spielerin aktiv. Mit der deutschen Ü50-Nationalmannschaft der Frauen wurde sie Vizeweltmeisterin. Curling ist für sie eine Sportart, in der es auf eine gute Technik und viel Fingerspitzengefühl ankommt - und vor allem auch um Taktik. "Man muss schon gute Nerven haben", erzählt Manon Harsch, "Curling ist im Grunde wie Schach auf dem Eis."

Ein Team besteht aus vier Spielern. Ziel ist es, die eigenen Steine näher an das Kreisinnere zu befördern, wie der Gegner. Ein Stein wiegt knapp 20 Kilogramm und wird per Ausfallschritt und einer leichten Drehbewegung nach Vorne geschoben und los gelassen. Durch kräftiges und schnelles Wischen vor dem Stein kann die Laufbahn beeinflusst und verlängert werden. Mit dem Eisstockschießen hat das Curling übrigens nur gemeinsam, dass beide Sportarten auf dem Eis gespielt werden.