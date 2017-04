Champions League | Borussia Dortmund Wie bereitet sich der BVB auf das Spiel vor?

Im Gespräch mit dem SWR erklärt der Sportpsychologe Wolfgang Klöckner von der Universität Konstanz, was nun in der Mannschaft von Borussia Dortmund nach der Explosion vorgeht.

Kann eine Profimannschaft wie Borussia Dortmund nach so einem Schock am Tag danach schon wieder spielen?

Ich denke, er wird Mittwochabend eine Sitzung mit seinem engeren Mitarbeiter-Stab, der sehr dicht an der Mannschaft ist, gehabt haben. Dort wird er Beobachtungen eingesammelt und eine erste kleine Strategie entwickelt haben. Möglicherweise kamen daraus Vorschläge, dass heute Vormittag zwei bis drei Spieler zusammengehen, die relativ guten und freundschaftlichen Kontakt haben. Dort kann man kleine Gesprächsgruppen nach dem Frühstück initiieren und einfangen, was für Eindrücke auf der Individuellen Ebene übrig geblieben sind.

Als nächste Routine gibt es mit Sicherheit eine Mannschaftssitzung, in der versucht wird, die Befindlichkeiten der Mannschaft einzusammeln. Wer fühlt sich in der Lage zu spielen? Was ist aus den Gesprächen in den Kleingruppen entstanden? Das sind Routinen, um sich erst einmal ein Bild zu machen. Denn es weiß keiner, wie Spieler und Mannschaft auf so etwas reagieren.