Bundesliga | TSG Hoffenheim Heimstarker HSV beendet TSG-Erfolgsserie

Zum ersten Mal seit Februar hat die TSG Hoffenheim mal wieder verloren. Hamburg indes gewann zum vierten Mal in Folge zuhause. Die Niederlage für die Kraichgauer deutete sich schon früh an, denn Hamburg - die Mannschaft von Ex-TSG-Trainer Markus Gisdol - zeigte sich von Beginn an giftig und mit aggressivem Pressing.