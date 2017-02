Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim Kramarić macht Hoffenheim glücklich

Joker Andrej Kramarić hat 1899 Hoffenheim im Geduldsspiel gegen Schlusslicht SV Darmstadt 98 jubeln lassen. Der kroatische Stürmer traf beim mühsamen 2:0 der Kraichgauer in der Fußball-Bundesliga zweimal und hält sein Team damit auf Kurs internationales Geschäft. Die "Lilien" trotzten dem Gegner vor 29.013 Zuschauern am Samstag in der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena bis zur 63. Minute.