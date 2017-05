Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim Hopp: "Habe kein Verhältnis zu Rangnick mehr"

Deutliche Worte von Dietmar Hopp: Der Mäzen der TSG 1899 Hoffenheim hat heftige Kritik an Ralf Rangnick geübt. Hopp wirft dem früheren Trainer der Kraichgauer vor, nicht die Wahrheit gesagt zu haben.

Ein Bild aus erfolgreichen Tagen: Ralf Rangnick (li.) und Dietmar Hopp

Rangnick hatte kürzlich erklärt, dass er bei RB Leipzig erfolgreicher als in Hoffenheim arbeiten könne, da ihm niemand in seine Entscheidungen redet. Zu Rangnicks Zeit als Coach bei der TSG habe sich Hopp immer wieder eingemischt.

"Das entspricht nicht der Wahrheit", sagte Hopp nun der "Sport Bild" über die Aussagen Rangnicks. Im Gegenteil, so Hopp weiter: Rangnick, der von 2006 bis 2011 Trainer in Hoffenheim war, habe weitgehend frei arbeiten können: "Bevor er bei uns angefangen hatte, bekam er von mir ein Budget von 40 Millionen Euro. Das fand er gut."

"Ausgaben-Wut von Rangnick bremsen"

Doch Rangnick sei das nicht genug gewesen, so Hopp gegenüber dem Magazin weiter: "Dann hat er gemacht, was er wollte und das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Das hätte nicht lange gut gehen können." Deshalb habe man bei der TSG damal mit dem heutigen VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser einen Manager installiert, der mit Rangnick in Sachen Neuzugänge zusammen arbeiten sollte. "Jan Schindelmeiser sollte die Ausgaben-Wut von Rangnick bremsen", sagte Hopp.

Rangnick wollte Gomez

Allerdings wollte sich der TSG-Coach nicht bremsen lassen. "Schindelmeiser war Rangnicks Vorgesetzter. Behandelt hat er ihn aber als seinen Mitarbeiter. Es hörte nicht auf", sagte Hopp und nannte ein Beispiel: "Als unser Stürmer Obasi wegen Olympia drei Spiele lang ausgefallen ist, wollte Rangnick Mario Gomez als Ersatz. Der sollte 30 Millionen Euro kosten. Da habe ich gesagt: 'Ralf, das schaffe ich nicht und ich will es auch nicht.'"

"Rangnick ist nie hintergangen worden"

Zum Bruch zwischen beiden kam es schließlich, als Luiz Gustavo nach München verkauft wurde. "Gustavo wollte unbedingt weg, weil er woanders mehr verdienen und damit seine Familie in Brasilien versorgen konnte", erklärte Hopp. "In einem Brief haben wir ihm versichert, dass er im Winter gehen kann, wenn wir gleichwertigen Ersatz bekommen. Diesen Brief hat auch Ralf Rangnick unterschrieben." Trotzdem habe dieser in der Öffentlichkeit so getan, als habe er von nicht gewusst und dass der Transfer hinter seinem Rücken abgewickelt worden sei. "Rangnick ist nie hintergangen worden", sagte Hopp nun.