Bundesliga | Sieg gegen Köln Die Heimmacht SC Freiburg

Der SC Freiburg hat seine beeindruckende Heimserie gegen den 1. FC Köln ausgebaut. Durch den 2:1 (1:1)-Erfolg am Sonntag blieben die Breisgauer auch das 12. Heimspiel in Folge gegen Köln unbesiegt.

Vincenzo Grifo (32.) und Maximilian Philipp (77.) mit dem 49.999 Tor der Fußball-Bundesliga sorgten vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Schwarzwaldstadion für den Freiburger Erfolg. Damit fehlt der Liga vor dem 21. Spieltag nun nur noch ein Treffer zum 50.000. Tor. Den Kölnern fehlt nach dem verpassten Sieg ein Punkt auf Rang sechs, der zur Qualifikation an der Europa League berechtigt.

Mit einer permanent wechselnden Grundformation versuchten die Kölner den Gastgeber von Beginn an zu verwirren. Die Abwehrreihe um Winter-Neuzugang Neven Subotic wechselte zwischen Dreier-, Vierer- und Fünferkette - was Freiburg allerdings zunächst nicht vor große Probleme stellte. In einem zunächst chancenarmen Spiel waren die

Breisgauer anfangs die etwas bessere Mannschaft.