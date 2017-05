Bundesliga | SC Freiburg Wäre die Europa League für Freiburg Fluch oder Segen?

Während sich die finanzstarken vermeintlichen Topklubs wie Leverkusen oder Wolfsburg in dieser Saison früher oder später aus dem Rennen um die Europa-League-Plätze verabschiedeten, hat sich Freiburg still und unaufgeregt oben etabliert. Nach der Rückkehr in die Bundesliga war in dieser Saison der Klassenerhalt das oberste Ziel. Aber wie heißt es so schön: Der Erfolg kommt nie zu früh. Wenn es also als Aufsteiger für die Europa League reicht, umso besser. Trainer Christian Streich jedenfalls träumt schon von Auftritten seiner Mannschaft bei Celtic Glasgow oder ähnlichen Kalibern.

2001 noch unter Volker Finke schaffte Freiburg als Sechster der Bundesliga die Qualifikation für den UEFA Cup. In der folgenden Saison setzte es dann aber den Abstieg in die 2. Liga. Als Fünfter am Saisonende 2012/2013 qualifizierte sich der SC direkt für die Gruppenphase der Europa League. Wichtige Leistungsträger wie Max Kruse, Jan Rosenthal oder Johanes Flum konnten trotzdem nicht gehalten werden. Die Folge: Nach der Gruppenphase war die Europa League für Freiburg zu Ende, in der Bundesliga stand der Klub gleichzeitig in der Abstiegszone. Fast die gesamte Saison kämpfte die Mannschaft um den Klassenerhalt. Der gelang dann zwar noch am 32. Spieltag, aber ein Jahr später war der Gang in die 2. Liga dann nicht mehr zu verhindern.