Bundesliga | SC Freiburg Streich will nichts von Europa League wissen

Ein Punkt beträgt der Rückstand des SC Freiburg auf einen Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Trotzdem will Cheftrainer Streich vor dem Augsburg-Spiel davon nichts wissen.

Bissig und erfolgreich: Freiburg-Trainer Christian Streich.

Trotz des geringen Abstandes zu einem Europa-League-Platz zählt für Trainer Christian Streich und den SC Freiburg weiter nur der Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga.

"Wir sind zwar zufrieden mit der Saison. Aber warten wir mal drei bis vier Wochen ab. Es kommen noch zehn Spiele, und wir sind noch längst nicht gesichert", sagte der Coach des Aufsteigers am Donnerstag. "Wir wollen so weiter machen wie bisher. Aber es ist unglaublich, wie eng alles ist", fügte Streich hinzu. Auf den Abstiegs-Relegationsrang 16 hat der SC Freiburg acht Punkte Vorsprung. Bis zum sechsten Platz, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde, fehlt ein Punkt.

Aktuell hat der SC Freiburg 34 Punkte auf dem Konto und damit schon genauso viele wie in der kompletten Abstiegssaison 2014/15. Nur ein einziges Mal ist eine Mannschaft abgestiegen, die nach 24 Spieltagen (umgerechnet) 34 Punkte hatte: Waldhof Mannheim in der Saison 1989/90. Es wird also wohl dabei bleiben: Freiburg ist noch nie als Aufsteiger direkt wieder abgestiegen.

Schlechte Bilanz

Beim FC Augsburg will Streich am Samstag (15.30 Uhr) weitere Punkte sammeln und erstmals gewinnen. Seitdem der 51 Jahre alte Coach den Sport-Club Ende 2011 übernommen hat, konnte er noch nie in Augsburg gewinnen. "Diesmal wollen wir bestehen", sagte Streich, dem alle Spieler zur Verfügung stehen. Der Freiburger Übungsleiter hat großen Respekt vor den Schwaben, gegen die er sein erstes Spiel als Bundesligatrainer machte (2012 siegte der SC zu Hause durch ein Lastminute-Tor von Matthias Ginter).

Christian Streich tut gut daran vor Augsburg zu warnen, denn die Fuggerstädter haben gegen den SC Freiburg noch kein Bundesliga-Heimspiel verloren. Auf zwei Remis folgten zuletzt zwei Heimsiege gegen die Breisgauer. Gegen keinen aktuellen Bundesligisten hat der FCA eine bessere Heimbilanz. Der letzte Freiburger Sieg bei den Schwaben liegt schon neun Jahre zurück - damals in der Zweiten Liga. "Augsburg hat nur drei Spiele weniger gewonnen als wir, es ist eine relativ unberechenbare Mannschaft", warnt Christian Streich."

Flexibles Spielsystem

Beim Sport-Club ist die Personalsituation weiterhin sehr gut. Bis auf Reservist Jonas Föhrenbach (Außenbandriss im Knie) sind alle Spieler fit, so dass einige von ihnen wohl am Wochenende in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln werden. Ob Streich in Augsburg wie zuletzt auf die Dreierkette setzt oder zur Viererkette zurückkehrt, wollte er nicht verraten.