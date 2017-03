Bundesliga | SC Freiburg Niederlechner: Der Phönix aus Oberbayern

Im Juli 2015 vom 1. FC Heidenheim in die Bundesliga nach Mainz gewechselt, traf er dort in der Bundesliga in zwölf Spielen kein einziges Mal. Nur sein erstes Spiel bestritt er von Beginn an, die restlichen Spiele wurde er oft spät eingewechselt. In der Winterpause also wählte Niederlechner den Schritt zurück, wurde an den SC Freiburg verliehen, Leihende Sommer 2017.