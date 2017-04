Bundesliga | SC Freiburg Mit dem ewigen Schuster nach Leipzig

Er ist der dienstälteste Profi im Breisgau. Julian Schuster ist schon so lange da, dass man sich in Freiburg kaum mehr vorstellen kann, wie es denn eigentlich ohne ihn war. In Leipzig wird er voraussichtlich sein 221. Pflichtspiel für den SC Freiburg bestreiten.

Der Vertrag des Kapitäns läuft aus, und eigentlich sollte der gebürtige Schwabe anschließend in eine andere Funktion beim Sport-Club wechseln. Doch seine Leistungen sind derzeit richtig gut, mit ihm in der Startelf ist der SC Freiburg in dieser Saison ungeschlagen. Weil er sowohl auf der Sechs als auch als zentraler Mann in der Dreierabwehrkette eingesetzt werden kann, ist er in seiner Vielseitigkeit wertvoller denn je.