Bundesliga | SC Freiburg Maximilian Philipp - Das Quäntchen Anarchie

Maximilian Philipp ist spätestens seit der vergangenen 2.Liga-Saison ein absoluter Schlüsselspieler in der Freiburger Offensive. Am Samstag erzielte der U21-Nationalspieler sein siebtes Saisontor.

Ein kurzer Wackler mit dem Oberkörper, eine Standbeinverlagerung auf den linken Fuß - dann legt Maximilian Philipp das Zuspiel von Janik Haberer per Hackentrick auf seinen Sturmpartner Nils Petersen ab. Der erkennt die Lücke in der Hamburger Innenverteidigung und spielt den Ball blitzschnell in die Schnittstelle zurück. Für Philipps Bewacher Gideon Jung geht das zu schnell - während er sich noch umdreht, ist der Freiburger längst im Bilde und zieht aus elf Metern ab: 1:1...

Fußball | SC Freiburg Maximilian Philipp trifft gegen den HSV

Der zwischenzeitliche Ausgleich gegen den Hamburger SV ist bereits das siebte Saisontor für den 22-Jährigen. Schon in der vergangenen Saison zählte Maximilian Philipp zu den Topscorern in Freiburg. Zum Aufstieg des Sport-Clubs, hatte der gebürtige Berliner acht Treffer beigesteuert und elf weitere Tore vorbereitet.

Philipp ist in der Bundesliga angekommen

Nun scheint Philipp endgültig im Profi-Fußball angekommen zu sein. Zu seinen sieben Bundesligatreffern kommen derzeit eine Torvorlage in der Liga, sowie zwei Vorbereitungen im DFB-Pokal hinzu. In 19 Pflichtspielen für den SC Freiburg stehen für Philipp damit zehn Torbeteiligungen zu Buche.

Von Berlin über Cottbus nach Freiburg

Maximilian Philipp wurde 1994 in Berlin geboren und startete seine Jugendkarriere bei Hertha BSC. Von dort wechselte er über die Tennis Borussia Berlin zu Energie Cottbus. 2012, als 18-Jährigen, lotste ihn der SC Freiburg in die Jugendmannschaft der Breisgauer.

Zwei Jahre später debütierte Maximilian Philipp dann für die Badener - am 05. April 2014 wurde er beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart in der letzten Minute eingewechselt. Vier Monate später stand Philipp beim Saisonauftakt in die Saison 2014/15 wieder im Freiburger Kader - und blieb fortan auch dort.

Aus der Jugend zum Leistungsträger

Insgesamt 24 Mal stand der Stürmer in der Abstiegs-Saison des SCF auf dem Bundesliga-Rasen. Dann folgte eine furiose Zweitliga-Saison im Breisgau, inklusive Aufstieg. Und mit einem Leistungsträger namens Maximilian Philipp.

Wichtiger Punkt 🙏🏼💪🏼#hsvscf#2:2#goal#mp26

Wie wichtig Philipp in der vergangenen Saison für das Freiburger Offensiv-Gefüge war, zeigte sich vor allem dann, wenn er mal nicht mitspielen konnte. In der Vorbereitung auf die Rückrunde verletzte sich der beidfüßige Stürmer am Sprunggelenk und fiel 24 Tage lang aus. Der SC Freiburg unterlag in dieser Zeit auswärts in Bochum mit 0:2 und musste auch zuhause gegen Fortuna Düsseldorf eine 1:2-Schlappe hinnehmen.

Im darauffolgenden Spiel gegen den SV Sandhausen saß Philipp dann erstmals nach seiner Verletzung wieder auf der Bank. Beim Stand von 0:0 wurde Philipp in der 46. Minute eingewechselt - und erzielte fünf Minuten später den Führungstreffer. Freiburg gewann mit 2:0 und blieb zwölf Partien am Stück ungeschlagen. Philipp stand in jedem dieser Spiele auf dem Platz.

Der Mann für das Unerwartbare

Für das Umschalt-Spiel von SC-Trainer Christian Streich ist Maximilian Philipp ein zentraler Fixpunkt. Der wendige Offensivmann versteht es, für das Unerwartete zu sorgen und geht gerne den schwierigen Weg. Eins-gegen-eins-Duelle und Risikopässe zählen ebenso zu seinem Repertoire wie starke Laufarbeit.

Außerdem besticht Philipp mit Torgefahr von außerhalb des Strafraums: drei seiner sieben Saisontreffer hat er aus über 16 Metern erzielt.

Vertrag bis 2019

Ob Maximilian Philipp auch über die Saison hinaus beim SC Freiburg spielen wird, ist indes noch nicht geklärt. Philipp besitzt zwar noch einen Vertrag bis Juni 2019, doch laut Medienberichten haben bereits Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Tottenham Hotspur Interesse bekundet.