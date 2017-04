Bundesliga | SC Freiburg Joker Stenzel lässt Freiburg beben

Er kam in der 85. Minute - und traf in der 88. Minute zum Sieg. Pascal Stenzel sicherte mit seinem ersten Saisontor den 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen.

Das Spiel war schon seit mehr als zehn Minuten vorbei, da feierte die Freiburger Mannschaft noch immer ausgelassen mit dem vollbesetzten Fanblock. SC-Trainer Christian Streich schaute sich die Party zunächst aus sicherer Entfernung an, stimmte dann aber nach lautstarker Aufforderung von den Rängen in den Sieges-Jubel mit ein. Eine Szene, die das ganz besondere Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft im Breisgau symbolisierte.

Mit dem Sieg gegen die Werkself ist der SC Freiburg der Europa League ein weiteres Stück näher gekommen. Nils Petersen brachte die Gastgeber vor 24.000 Zuschauern mit einem sehenswerten Linksschuss in den Winkel in Führung (11.). Dem Ex-Hoffenheimer Kevin Volland (60.) gelang per Foulelfmeter der Ausgleich, doch der 21-jährige Pascal Stenzel (88.) schaffte kurz nach seiner Einwechslung den Siegtreffer für den SC.