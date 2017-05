Bundesliga | SC Freiburg Freiburgs "letzte Ausfahrt" heißt Europa

Hätte der SC Freiburg gegen Ingolstadt gewonnen, die Breisgauer wären schon sicher in der Europa League. Aber es reichte nur zu einem 1:1 und somit ist das letzte Spiel beim Meister FC Bayern am Samstag die schwere Hürde vor der "letzten Ausfahrt Europa".

In München hat der SC in seiner langen Geschichte noch nie gewonnen. Doch das Hinspiel (2:1 für den FCB) macht Trainer Christian Streich Mut: "Das Bayern Spiel hier war außergewöhnlich von unserer Leistung. Eines unserer besten Spiele diese Saison." Warum also nicht Hoffnung haben, auch gegen die Bayern, schließlich fällt außer den am Zeh verletzten Onur Bulut kein Spieler aus.