Bundesliga | SC Freiburg Freiburg siegt und klettert

Der SC Freiburg hat sein Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 (1:1) gewonnen. Die Tore für die Breisgauer erzielte Florian Niederlechner in der 24. und der 58. Minute.

Eigentlich hätte die Partie nicht ungünstiger beginnen können für den Sport-Club aus Freiburg. Bereits in der elften Spielminute erarbeitete sich Eintracht-Stürmer Ante Rebic einen Befreiungsschlag von Michael Hector mit viel Körpereinsatz gegen den verteidigenden Freiburger Marc-Oliver Kempf. Die Ablage von Rebic drückte Startelf-Rückkehrer Branimir Hrgota dann aus elf Metern flach ins Freiburger Tor. In der Folge stand Frankfurt tief, überließ den keinesfalls geschockten Freiburgern den Ball.

Der nächste Aufreger folgte bereits acht Minuten später. Nach einem Hasebe-Eckball traf Ante Rebic per Kopf zum erneuten Führungstreffer für die Eintracht. Mijat Gacinovic hatte jedoch in den Augen von Schiedsrichter Günter Perl den Freiburger Torhüter Alexander Schwolow behindert - der Treffer zählte nicht. Eine vieldiskutierte Entscheidung. Mit 1:1 ging es in die Pause.