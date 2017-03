Bundesliga | SC Freiburg Freiburg punktet in Augsburg

Durch den Punkt bleibt der SC Freiburg in Reichweite zu den Europacup-Plätzen und steht lediglich zwei Punkte hinter dem Tabellensechsten aus Köln. Die Mannschaft von Christian Streich, der sein 200. Pflichtspiel an der Seitenlinie des SC feierte, ging in der 30. Minute durch einen von Florian Niederlechner verwandelten Foulelfmeter in Führung. FCA-Torwart Marwin Hitz hatte Mike Frantz von den Beinen geholt und dabei Glück gehabt, dass ihm Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) nicht die Rote Karte zeigte.