Bundesliga | SC Freiburg Die große Harmonie im Sportclub-Sturm

Selbst die Sorgen um Amir Abrashi erwiesen sich als unbegründet. Beim 3:1 im Testspiel gegen den FC Vaduz war der Mittelfeldspieler gefoult und deswegen ausgewechselt worden. Doch nach der frühzeitigen Heimreise und einer Untersuchung in Freiburg gab der Sportclub Entwarnung. "Die Untersuchungen bei Amir Abrashi haben ergeben, dass er keine Verletzung am Sprunggelenk hat. Amir trainiert nächste Woche wieder", teilten die Breisgauer mit.

Am Anfang der Saison zahlte sich das für Niederlechner noch nicht in Tore aus. Inzwischen hat er fünf auf dem Konto, genauso viele wie Petersen und Philipp. Im Wintertrainingslager vor einem Jahr gehörte Niederlechner dem Team noch gar nicht an. Er wurde erst Ende Januar vom FSV Mainz 05 ausgeliehen. "Ich habe mich hier schon länger komplett eingelebt", erklärte der gebürtige Bayer.

Zuvor warten im Trainingslager noch zwei Testspiele an einem Tag. In Sotogrande heißt der Gegner am Donnerstag Sparta Prag (14 Uhr), danach in La Linea FC Brügge (18 Uhr). Streich will möglichst allen im Kader 90 Minuten Spielpraxis geben, "damit sie sich zeigen können". Auch Niederlechner freut sich über diese Chance.